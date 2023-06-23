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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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