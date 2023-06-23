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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Utku Şimşek  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.


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