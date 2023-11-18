Kartepe'ye kar yağdı
Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.
Kocaeli
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Civardaki vatandaşlar, kartopu oynamak için yol kenarındaki tesislere akın etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.