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Kartepe'ye kar yağdı

Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.

Tahir Turan Eroğlu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Kartepe'ye kar yağdı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Civardaki vatandaşlar, kartopu oynamak için yol kenarındaki tesislere akın etti.

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