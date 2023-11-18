Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor.
Düzce
İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.