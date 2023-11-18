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Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Mustafa Ünal Uysal, Murat Pancar, Muzaffer Keklik  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Toroslar, Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçelerindeki yollarda su birikintileri oluştu.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Silifke ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde birikinti meydana geldi.

Bozyazı'da da yağış nedeniyle araçların mahsur kaldığı mahallelerde belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

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