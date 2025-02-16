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Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Şahin Oktay, Sefa Tetik  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Yer yer yoğun sisin etkili olduğu Kartepe Kayak Merkezi'ne giden yolda tıkanmalar yaşandı, araç kuyrukları oluştu.

Doluluk nedeniyle yol üzerindeki bazı mesire yerlerine araç girişleri durduruldu. Bazı vatandaşlar geri dönmeyi tercih ederken, diğerleri de araçlarını yol kenarına park ederek, ağaçlık alanda piknik yaptı.

Kar kalınlığının 95 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde tüm pistler kayakseverlere hizmet verdi.

Bu arada tatilciler, Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan Kartepe teleferiğine de yoğun ilgi gösterdi. Derbent istasyonundan teleferiğe binenler, karlı yamaçları seyrederek zirveye ulaştı.

Çoğu il dışından gelen aileler, burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kızak pistinde kaydı, kar topu oynadı.

Ziyaretçilerden Mustafa Çelik, AA muhabirine, akraba ziyareti için Bartın'dan İstanbul'a geldiğini, hafta sonu kar keyfi yaşamak için ailece Kartepe'ye çıktıklarını söyledi.

Piknik yapıp kar topu oynadıklarını anlatan Çelik, çocuklarının Kuzuyayla'yı çok beğendiğini ifade etti.

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