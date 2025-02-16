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Edirne'de sağanak etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Gökhan Zobar  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de sağanak etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Kentte salı ve çarşamba günleri ise kar yağışı bekleniyor.

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