Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü Karayolları Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.
Trafik ve karayolları ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.