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Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kadir Yıldız, İbrahim Aktaş   | 26.11.2022
Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Lütfü Usta / AA

Kocaeli

Bölgede dün akşam etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

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