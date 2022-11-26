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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Murat Ataseven   | 26.11.2022
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

Kentte dün gece başlayan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili oluyor.

Güzergahta yer yer sis de etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Öte yandan sağanak, kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.

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