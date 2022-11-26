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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenliyor
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Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 26.11.2022
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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