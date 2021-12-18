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Kartalkaya'da sezon açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da sezon açıldı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 18.12.2021
Kartalkaya'da sezon açıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde, toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin hazırlıklarını tamamlaması ve pistlerde beklenen kar kalınlığına ulaşılmasının ardından yeni sezona "merhaba" denildi.

Oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde müşterilerini kabul etmeye başladı.

Günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan ve kar kalınlığının yapay karlamayla 60 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.



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