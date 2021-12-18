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Van Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Van’ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Zafer Tayfur   | 18.12.2021
Van Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor Fotoğraf: Zafer Tayfur - AA

Van

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen ilçede vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, vatandaşların zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kırsalda kapalı bulunan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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