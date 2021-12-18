Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/AlsUJsBeCK