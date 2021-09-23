Kartalkaya'da kar yağışı başladı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Bolu
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.