Dolar
8.77
Euro
10.29
Altın
1,746.60
ETH/USDT
3,130.00
BTC/USDT
44,120.00
BIST 100
1,400.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Gündem

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Zafer Göder   | 23.09.2021
Kartalkaya'da kar yağışı başladı Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti
Kovid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı
Gülin hemşire Kovid-19 ile mücadeleyi sahneye taşıdı
Aşısız hastaların pişmanlığına tanıklık eden doktorlardan "aşı olun" çağrısı

Benzer haberler

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi