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Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamazken, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Halis Akyıldız, Berfin Kıraç  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu Fotoğraf: Berfin Kıraç/AA

İstanbul

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerince başlatılan grev dolayısıyla görev bırakılınca, bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.

Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü.

Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı.

İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti.

Vatandaşlar, etrafta oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı almıştı.

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