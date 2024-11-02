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Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyi için "fırtına" uyarısı

Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Orhan Onur Gemici  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyi için "fırtına" uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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