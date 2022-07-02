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Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.

İsmail Kaplan   | 02.07.2022
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü Fotoğraf:İsmail Kaplan/AA

Kars

Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.

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