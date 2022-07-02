Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.
Kars
Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.
1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.
Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.