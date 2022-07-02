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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Fecri Barlık   | 02.07.2022
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler görev yapıyor.

Su altı ve üstünde arama gerçekleştiren ekipler, Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Milletvekili Ören çalışmaları inceledi

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bölgeye giderek yürütülen çalışmalarla ilgili Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve yetkililerden bilgi aldı.

Hemşirenin babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüşen ve acılarını paylaşan Ören, Eyüp Güneş'in bulunmasını temenni etti.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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