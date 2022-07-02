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Hakkari'de bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.07.2022
Hakkari'de bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin'in Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralandığı, hızla hastaneye sevk edilip tedavisine başlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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