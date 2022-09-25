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Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı

Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yanmaya başladı.

İsmail Kaplan   | 25.09.2022
Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Sağanağın ardından soğuk havanın etkili olmasıyla kentte yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Yağışla birlikte hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşlar sobalarını kurarak yakmaya başladı.

Ali Şahin, AA muhabirine, 8 yıldır Kars'ta olduğunu ve ısınma sezonunu bu yıl erken açtıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ankara'daydım kısa kol giyiyordum, Kars'a geldim ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Hava soğuk, üşüyorum." diye konuştu.

Kafe işleten Serkan Alban ise bu yıl havaların erken soğuduğunu belirterek, "Kışın gelmesiyle havalar soğudu, müşterilerimiz üşüyordu, sobayı kurduk yakmaya başladık." dedi.

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