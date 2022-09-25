Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,327.60
BTC/USDT
19,085.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 25.09.2022
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
İzmir açıklarında avlanan balıkçı tekneleri denetlendi
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Dicle'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da yakalandı
MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı

MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet