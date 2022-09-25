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İzmir açıklarında avlanan balıkçı tekneleri denetlendi

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi, Çeşme açıklarında avlanan 35 balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirdi.

Hüseyin Bağış   | 25.09.2022
İzmir açıklarında avlanan balıkçı tekneleri denetlendi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Dalyan Mahallesi'nden tekneyle denize açılan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekip, sabah saatlerine kadar denetimlerini sürdürdü.

Avlanan balıkların boylarını ölçen yetkililer, balıkçıların belgelerini de inceledi. Denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sözen de katıldı.

Mustafa Sözen, AA muhabirine, kent açıklarında 1800'e yakın balıkçı teknesiyle balık avlandığını belirtti.

Av yasaklarının 1 Eylül'de kalktığını hatırlatan Sözen, "Av yasağının kalkmış olması, her şeyin avlanabileceği anlamına gelmiyor." dedi.

Denetimleri sıklaştırdıklarını, yıl başından bu yana kentteki balıkçı tekneleri, balık hali ve 29 balıkçı barınağında 7 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Sözen, "Denetimlerimizde avlanma kriterlerimize uyamayan, ilgili mevzuatımıza aykırı avcılık yapan işletmelere de balıkçılara da idari yaptırımlarımızı uyguluyoruz." diye konuştu.



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