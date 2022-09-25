Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/i48FbHHWfV