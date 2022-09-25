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Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 25.09.2022
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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