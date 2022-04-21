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Kars'ta sel nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Cüneyt Çelik   | 21.04.2022
Kars'ta sel nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı

Kars

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle merkeze bağlı Vermli köyü yakınlarında bulunan göletlerde taşkın yaşandı.

Sel sularıyla kaplanan ve ulaşıma kapanan Verimli ile Arslanizi köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

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