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Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Hüseyin Demirci  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı.

Şiddetli sağanak nedeniyle ilçedeki bazı rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları ve su ile gelen kum yığınlarını temizledi.

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Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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