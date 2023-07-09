Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı.
Şiddetli sağanak nedeniyle ilçedeki bazı rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları ve su ile gelen kum yığınlarını temizledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.