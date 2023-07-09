Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla
Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter ve arazözler, bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.