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Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğretmen servisi ile kamyonet kurtarıldı.

Cüneyt Çelik   | 19.01.2022
Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars

Dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyüne giden öğretmen servisi, kara saplandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Özel İdare ekipleri iş makinesi desteğiyle aracı kurtardı.

Merkeze bağlı Bulanık köyü yakınlarında ise bir kamyonet kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden İl Özel İdaresi ekipleri, halat yardımıyla aracı yola çıkardı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun karla mücadele çalışması yürüterek kapalı 108 köy yolundan 14'ünü açtı. Ekiplerin köy yollarındaki çalışmaları sürüyor.

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