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Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Hüseyin Demirci   | 15.10.2022
Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından sabah sis etkili oldu.

Özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki tesisler bölgesi ile ormanlık alanlarda etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürdü.

Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda güçlükle ilerleyebildi.

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