Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars
İlçede gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından sabah sis etkili oldu.
Özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki tesisler bölgesi ile ormanlık alanlarda etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürdü.
Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda güçlükle ilerleyebildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.