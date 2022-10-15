TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
Ankara
TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.
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TCG BURGAZADA, 1 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı”na katılmak amacıyla, Foça’da düzenlenen tören ile Katar’a uğurlandı.#MSB pic.twitter.com/yHlPwM4VgH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2022