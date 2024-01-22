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Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Yıldız  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı

Kars/Iğdır

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’tan buzla kaplanan Çıldır Gölüne giden tur otobüsü, Taşbaşı köyü mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolcuların güvenli bölgeye alınmasının ardandan yapılan çalışmada tur otobüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Otobüs daha sonra yola devam etti.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akköz, Arpaçay’dan geçen uluslararası yolu kullanan tır sürücülerinin özellikle takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Ağrı-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

 Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi.

Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.

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