Dolar
30.26
Euro
32.97
Altın
2,020.17
ETH/USDT
2,349.00
BTC/USDT
40,283.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu belirtti.

Buğrahan Ayhan  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir."

Yerlikaya, sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, kolluk birimlerinin cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Libya arasında sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Antalya'da sahile vurmuş 2 ceset, Muğla'da da bir kadın cesedi bulundu

Gelidonya Feneri havadan görüntülendi

Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'da hortum seralara zarar verdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet