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Kars’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hüseyin Demirci   | 16.11.2022
Kars’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kars

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin beyaza büründüğü ilçede, Horasan-Sarıkamış kara yolunun Handere mevkisi de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, inşallah bol bereketli olur." dedi.


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