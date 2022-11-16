Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.
Adıyaman
Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.
Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.