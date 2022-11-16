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Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Orhan Pehlül   | 16.11.2022
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Adıyaman

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle "Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Devasa heykeller, yağan karla beyaza büründü.

Bölgeyi gezen turistler, karın keyfini çıkardı.

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