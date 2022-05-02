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Kars’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler karla beyaza büründü.

Hüseyin Demirci   | 02.05.2022
Kars’ın yüksek kesimleri karla kaplandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

İlkbaharda yeşile bürünen arazilerin, karla kaplı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

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