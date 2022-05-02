Kars’ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler karla beyaza büründü.
Kars
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.
İlkbaharda yeşile bürünen arazilerin, karla kaplı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.