Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkisini gösterdi.
Kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük yaşadığı yolda, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.