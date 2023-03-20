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Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ömer Tarsuslu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkisini gösterdi.

Kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük yaşadığı yolda, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.

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