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Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi

Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanının görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimi kazanan Yargıtay Üyesi Hüseyin Kocabey, dairenin yeni başkanı oldu.

İsmet Karakaş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi

Ankara

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire üyesi Hüseyin Kocabey seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öz geçmiş

1965'te doğan Kocabey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Terme, Hazro, Seben, Kırıkkale ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Kocabey, 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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