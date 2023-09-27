Dolar
27.31
Euro
28.73
Altın
1,884.53
ETH/USDT
1,595.00
BTC/USDT
26,194.00
BIST 100
8,261.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Murat Özünal  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı Fotoğraf: Murat Özünal/AA

Karaman

Hamidiye Mahallesindeki Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Ali Ö'ye okul bahçesine giren rottweiler cinsi köpek saldırdı.

Elinden yaralanan öğrenci, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaman Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer de köpeği teslim aldı.

Okula gelen köpeğin sahibi Y.Ö. yaptığı görüşmenin ardından buradan ayrıldı.

Kısa süre sonra Y.Ö'nün kullandığı 42 DFL 11 plakalı çekici, 727. Sokak'ta aynı okula eğitim gören 12. sınıf öğrencisi H.D. yönetimindeki 42 AGV 382 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Y.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Göktaş: Devlet korumasındaki 1017 arkadaşımız kamudaki görevine başlıyor
Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı
THK "ambulans helikopterleri"nin satışında son söz mahkemenin

Benzer haberler

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Bilecik'te sahipli köpeğin, 7 yaşındaki çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Nemrut Kalderası'nda uyarılara rağmen bozayıları görüntülemeye çalışan ziyaretçiler tehlike atlatıyor

Bulgaristan'da saldırgan veya çok aktif köpeklere "sarı tasma" takılması önerildi

Bulgaristan'da saldırgan veya çok aktif köpeklere "sarı tasma" takılması önerildi
İsrail Gazze'de Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'de Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sakinleri saldırgan sahipsiz köpekler için çözüm bekliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sakinleri saldırgan sahipsiz köpekler için çözüm bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet