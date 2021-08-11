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Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Karabük'te, kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Orhan Kuzu   | 11.08.2021
Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

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