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Emniyetin hava araçları orman yangınlarıyla mücadele kapsamında iki haftada 297 saat uçuş yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 11.08.2021
Emniyetin hava araçları orman yangınlarıyla mücadele kapsamında iki haftada 297 saat uçuş yaptı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

EGM'nin Twitter hesabından, "Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde" başlığı ile paylaşılan videoda, hava araçlarından çekilen görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, 28 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı bilgisine yer verildi.

Hava araçlarının 188 sorti yaptığı ve 297 saat uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

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