Emniyetin hava araçları orman yangınlarıyla mücadele kapsamında iki haftada 297 saat uçuş yaptı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bünyesindeki hava unsurlarının son iki haftada 297 saat uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
EGM'nin Twitter hesabından, "Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde" başlığı ile paylaşılan videoda, hava araçlarından çekilen görüntülere yer verildi.
Hava unsurlarımız, orman yangınlarının ilk anından itibaren keşif ve gözetleme görevinde...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 10, 2021
28 Temmuz – 10 Ağustos arasında
4️⃣ helikopter, 3️⃣ İHA ve 1️⃣ İKU
1️⃣8️⃣8️⃣ sorti yaptı
2️⃣9️⃣7️⃣ saat uçuş gerçekleştirdi pic.twitter.com/tfss0AtlhL
Paylaşımda, 28 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında 4 helikopterin, 3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) ve bir İnsanlı Keşif Uçağı'nın (İKU) görev aldığı bilgisine yer verildi.
Hava araçlarının 188 sorti yaptığı ve 297 saat uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.