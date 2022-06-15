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Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük il merkezi ile bazı ilçelerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ahmet Özler   | 15.06.2022
Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İl merkezi ile Eskipazar ilçesindeki ana ve ara yollarda sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Belediye ve karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yürütüyor.

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