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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz, Ömer Tuğrul Çam   | 15.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını görüştü

Ankara-Brüksel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ve Türkiye'nin endişelerini ele aldığını bildirdi.

​​​​​​​Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik endişelerinin giderilmesinin ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde ilerleme kaydedilmesinin önemini ele aldık." ifadesini kullandı.

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