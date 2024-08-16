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Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Orhan Kuzu  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük

Beydini köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.


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