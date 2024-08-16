Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük
Beydini köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.