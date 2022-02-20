Karabük'te heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Karabük
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan yüzünden 9 ev 11 hanede 41 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.