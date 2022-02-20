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Karabük'te heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Orhan Kuzu   | 20.02.2022
Karabük'te heyelan nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan yüzünden 9 ev 11 hanede 41 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.

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