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Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhan Kuzu  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Geren köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 85 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu.

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