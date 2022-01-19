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Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti

Yeniçağa Kaymakamlığı ile Türk Kızılay ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.

Zafer Göder, İsmail Kabasakal   | 19.01.2022
Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti Fotoğraf: İsmail Kabasakal/AA

Bolu

Ekipler, bölgede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçların kaymasıyla zaman zaman ulaşıma kapanan yolda kalan sürücülere yardım etti.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik koordinesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, jandarma ve ilçede bulunan kamu kurumlarındaki gönüllülerden oluşan yardım ekipleri, otoyolun ilçe sınırları içinde kalan Köroğlu ve Yeniçağa rampalarında yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Kızılay ekipleri ise Çaydurt, Yeniçağa ve Dörtdivan mevkilerinde yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolculara kek, meyve suyu ve su dağıttı.

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