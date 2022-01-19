Dolar
13.55
Euro
15.37
Altın
1,824.25
ETH/USDT
3,122.70
BTC/USDT
42,199.00
BIST 100
2,024.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 19.01.2022
MSB Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Ankara

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazır olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, yolda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Benzer haberler

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı

Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar ulaşımı aksatıyor

Birçok ilde eğitime yarın da ara verildi

Birçok ilde eğitime yarın da ara verildi
Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı

Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı
Okulların tatil edildiği Hatay'da çocuklar karın tadını çıkardı

Okulların tatil edildiği Hatay'da çocuklar karın tadını çıkardı