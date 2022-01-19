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Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisleri karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ulaş Güven   | 19.01.2022
Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı Fotoğraf: Ulaş Güven - AA

Hakkari

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyüne giden 45 öğrencinin bulunduğu 3 okul servisi kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel idaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak servislerin köye ulaşmasını sağladı.

Öğrencilerden Züleyha Başcim, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Müslüme Hividar Atsız da araçların yolda kaydığı için ilerleyemediklerini ifade etti.

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