Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.
Bolu
Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Özelikle Abant ile Mudurnu arasında kalan kısımda bulunan yaylalar ile ormanlık alanlardaki karla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar ve yaylalar, drone ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.