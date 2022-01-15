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Yaşam

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.

İlhami Çetin   | 15.01.2022
Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Özelikle Abant ile Mudurnu arasında kalan kısımda bulunan yaylalar ile ormanlık alanlardaki karla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Beyaza bürünen ormanlık alanlar ve yaylalar, drone ile görüntülendi.

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