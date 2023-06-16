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Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Ankara

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

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